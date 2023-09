Coriano: tornano i Laboratori Pinocchio! Martedì 26 settembre la presentazione presso la Sala Isotta del Teatro CorTe

A Coriano tornano i Laboratori Extrascolastici Pinocchio. Martedì 26 settembre alle 20.45 si svolgerà in Sala Isotta del Teatro CorTe di Coriano la presentazione dei laboratori Pinocchio, evento aperto a tutta la comunità corianese e al territorio. I Laboratori Extrascolastici Pinocchio sono spazi formativi ed espressivi dedicati a bambin* e ragazz* da 3 a 16 anni, dove si svolgono attività motorie, manuali, artistiche e creative. Un luogo dove instaurare amicizie, sperimentare capacità, conquistare nuove competenze attraverso la propria creatività. Uno spazio dove è possibile divertirsi e stare bene. Sono spazi sicuri e protetti anche dal punto di vista fisico. La sede di Via Puglie 49 messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale (dove si svolgeranno la maggior parte dei corsi previsti) e il Teatro CorTe di Coriano offrono la possibilità di svolgere le attività in totale sicurezza e comfort. Intervengono: Paolo Ottogalli – Assessore ai Servizi Educativi del Comune di Coriano Daniele Dainelli – Presidente di Arcipelago Ragazzi

Per partecipare non occorre prenotare. mail: pinocchiolaboratori.coriano@gmail.com – cell 388 140 3071 FB: laboratoripinocchio.coriano