Coriano: un sostegno alle famiglie numerose e con figli disabili per praticare attività sportiva.

È stato pubblicato oggi il bando messo in campo dall’Amministrazione comunale per erogare un sostegno economico volto ad alleggerire i costi legati all’attività motoria e sportiva dei ragazzi disabili o dei componenti di famiglie numerose Rispetto all’anno precedente che, tra i requisiti previsti, includeva famiglie numerose a partire dai 4 figli, quest’anno la Giunta comunale ha esteso la platea ai nuclei familiari con almeno 3 figli. È inoltre raddoppiato rispetto al 2022 il numero di voucher, una decina per un massimo di 200 euro ciascuno a famiglia e comunque non superiore a quanto effettivamente pagato. “Lo sport è un formidabile strumento di aggregazione sociale in grado di annullare ogni barriera – commenta l’assessore allo Sport, Anna Pecci – e di facilitare la crescita dei giovani a partire dalla tenera età sotto innumerevoli punti di vista, fisico, educativo e di tutela della salute. Un valore irrinunciabile tanto che quest’anno in assenza di risorse regionali abbiamo deciso di aumentare le risorse comunali individuate nelle pieghe di bilancio per praticare le attività sportive della stagione 2023-2024.Dal prossimo anno è nostra intenzione incrementare le risorse per andare incontro alle esigenze sempre più numerose provenienti dalle famiglie. Siamo consapevoli che ci sono famiglie in difficoltà economica tanto che la pratica sportiva rischia di diventare un sacrificio a fronte di necessità più urgenti. Per questa ragione vogliamo sostenerle e incentivare lo sport perché lo sport è un diritto di tutti.” Sono destinatari i nuclei familiari residenti nel comune di Coriano · con 3 o più figli di età compresa tra i 6 e i 16 anni; · con figli disabili compresi tra i 6 ed i 26 anni; · con ISEE non superiore a 28.000 euro. · con figli iscritti a corsi e/o attività sportive organizzate da associazioni o società sportive dilettantistiche del territorio praticate dal 01/07/02023 al 30/06/2024. Il bando con scadenza lunedì 18 dicembre 2023 è consultabile nel sito istituzionale del comune di Coriano: www.comune.coriano.rn.it

