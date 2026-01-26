Coriano unico Comune in Italia scelto dalla Commonwealth War Graves Commission per l’iniziativa internazionale “39.000 Trees for 2039”

Si è svolta nella mattinata di lunedì 26 gennaio, presso il Coriano Ridge War Cemetery, la piantumazione degli alberi prevista nell’ambito dell’iniziativa internazionale “39.000 Trees for 2039”, promossa dalla Commonwealth War Graves Commission (CWGC) in collaborazione con il Comune di Coriano. Coriano è stato selezionato dalla CWGC come unico luogo in Italia per questa prestigiosa iniziativa globale, che prevede la messa a dimora di 39.000 alberi nei cimiteri di guerra del Commonwealth in tutto il mondo, in vista del centenario della Commissione nel 2039. In Italia, la scelta è ricaduta esclusivamente sul Coriano Ridge War Cemetery, dove verranno complessivamente piantati 50 nuovi alberi, contribuendo anche all’arricchimento del patrimonio arboreo pubblico comunale. Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco Gianluca Ugolini, l’Assessore all’ambiente Anna Pazzaglia, l’assessore all’istruzione dott. Paolo Ottogalli. Inoltre, erano presenti insegnanti e una rappresentanza di studenti delle scuole secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Coriano, selezionati per partecipare attivamente a un momento dal forte valore simbolico ed educativo. Dopo una breve introduzione istituzionale sul significato dell’iniziativa 39.000 Trees for 2039 e sul progetto di Coriano da parte della dott.ssa Claudia Scimonelli, Country Manager Italia della Commonwealth War Graves Commission, si è svolta la piantumazione simbolica di due alberi, alla presenza dei ragazzi.

Successivamente, gli studenti hanno preso parte a un momento educativo dedicato alla scoperta del lavoro della Commonwealth War Graves Commission e del valore storico del sito, con una visita guidata del Coriano Ridge War Cemetery supportata dalle nuove schede didattiche CWGC dedicate al cimitero di Coriano, pensate per accompagnare i giovani nella conoscenza delle storie, dei simboli e delle vicende legate ai caduti della Seconda guerra mondiale Oltre alla conservazione della memoria storica, il progetto 39.000 Trees for 2039 promuove valori fondamentali quali ecosostenibilità, biodiversità e gestione responsabile dell’ambiente nel lungo periodo, coinvolgendo scuole, giovani e comunità locali con l’obiettivo di creare una consapevolezza duratura sull’importanza della cura degli alberi, sul loro ruolo nel supportare la fauna locale, migliorare la salute del suolo e arricchire l’esperienza dei visitatori dei luoghi della memoria nei decenni a venire. L’iniziativa di Coriano rientra tra le prime realizzate a livello internazionale, affiancandosi ad analoghe piantumazioni già avviate in altri Paesi europei.

Dichiarazione del Sindaco Gianluca Ugolini «Essere l’unico Comune in Italia scelto dalla Commonwealth War Graves Commission per il progetto 39.000 Trees for 2039 è per Coriano un grande onore e una grande responsabilità. Questo luogo custodisce una memoria che non appartiene solo alla storia, ma al presente e al futuro delle nostre comunità. Piantare alberi significa prendersi cura di questa memoria in modo concreto, lasciando un segno vivo e duraturo per le nuove generazioni.»

Dichiarazione dell’Assessore all’Ambiente Anna Pazzaglia «Questo progetto unisce in modo esemplare memoria storica ed educazione ambientale. Gli alberi piantati oggi rappresentano un investimento sul futuro: contribuiscono alla biodiversità, migliorano la qualità dell’ambiente e diventano strumenti educativi per i più giovani. Coinvolgere le scuole significa trasmettere il valore della cura, del rispetto e della responsabilità verso il territorio e la storia che ci ha preceduto».

