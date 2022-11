Coriano: voucher a sostegno di famiglie numerose e disabili

L'Amministrazione Comunale per contrastare l'aumento della sedentarietà e l'abbandono della pratica motoria e sportiva ha emanato una manifestazione di interesse per l’erogazione di voucher regionali utili a sostenere le spese di iscrizione ai corsi e alle attività sportive organizzate da associazioni o da società sportive dilettantistiche del territorio. Una misura volta a dare un contributo sia ai nuclei familiari più bisognosi che con figli disabili. La manifestazione è stata pubblicata sull’albo pretorio del sito comunale ed è rivolta in particolare alle famiglie con quattro o più figli e/o alle famiglie con figli disabili rientranti nella fascia tra 6 e 26 anni. Possono presentare domanda i soggetti residenti nel Comune di Coriano aventi un ISEE in corso di validità fino a 28.000 euro. Si precisa che è possibile emanare 1 solo voucher per famiglia di un valore massimo di 200 euro e comunque non superiore a quanto effettivamente pagato al momento dell’iscrizione. Gli interessati possono presentare la domanda entro lunedì 19 dicembre 2022. L’avviso e il modulo per la presentazione sono disponibili sul sito www.comune.coriano.rn.it. Per l’assessore allo Sport, Anna Pecci “In un momento così delicato dal punto di vista economico siamo ancor di più vicini alle famiglie e ai loro bisogni. Come amministrazione andremo ad integrare con ulteriori risorse le necessità dei nuclei familiari più bisognosi con figli, per garantire loro lo svolgimento di varie attività sportive”.



