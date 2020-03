Coronavirus: 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti dell’SCM

La Fiom Territoriale ha proclamato 8 ore di Sciopero per il giorno 17/03/2020 in tutti gli stabilimenti del gruppo Scm della provincia di Rimini. La decisione segue un’intensa giornata che doveva risolvere le varie questioni sul tavolo già da Venerdì scorso, attraverso il confronto con i delegati di tutti i siti produttivi. Tuttavia è emersa l’impossibilità di ottemperare al Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contenimento del Covid-19 negli ambienti di lavoro da parte dell’azienda. Si era chiesto all’azienda l’impegno ad attivare l’ammortizzatore nell’attesa di risolvere le criticità emerse. Le discussioni sono procedute per tutto il giorno con punti più o meno avanzati ma tali da non garantire il presupposto della sicurezza. Per tale motivo e vista l’indisponibilità a concordare una sospensione dell’attività produttiva, abbiamo proclamato 8 ore di sciopero.

c.s. Segreteria FIOM CGIL Rimini