Coronavirus: Aeroclub San Marino dona 4mila euro

L’Aeroclub San Marino, al fine di poter dare il proprio, pur modesto contributo, nell’attuale grave situazione di crisi, determinata dalla pandemia di COVID-19, ha indetto una sottoscrizione fra i propri Soci. La somma raccolta, di Euro 4.000 (quattromila/00), che il Consiglio Direttivo del Sodalizio ha deciso di destinare all’Istituto per la Sicurezza Sociale, è stata consegnata oggi, presso l’Ospedale di Stato, dal Presidente ACS, Corrado Carattoni, al Segretario di Stato alla Sanità, Roberto Ciavatta con la presenza del Direttore delle Cure Primarie Dott. Agostino Ceccarini e della responsabile Ufficio Relazioni con il Pubblico ISS dott.ssa Stefania Stefanelli. Carattoni ha affermato che, da sempre, l’Aeroclub collabora con la Protezione Civile, riconfermando la disponibilità, nella fase successiva all’emergenza, a mettere a disposizione i propri velivoli ed i propri mezzi per ogni futura necessità che dovesse presentarsi. Il Segretario di Stato, Ciavatta, ha ringraziato l’Aeroclub per la sensibilità dimostrata. Il Presidente Corrado Carattoni



