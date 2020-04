Coronavirus: donazione Federmobili agli Infermi

Federmobili della provincia Rimini ha effettuato una donazione all’Ospedale Infermi di Rimini coinvolgendo le aziende associate, accreditandola secondo le indicazioni dell’Ausl della Romagna. “Abbiamo deciso di chiamare a raccolta le nostre aziende – spiega il presidente di Federmobili della provincia di Rimini, Augusto Antolini – e organizzare tra noi una donazione per far sentire concretamente la nostra vicinanza ai malati e la nostra grande riconoscenza a tutto il personale dell’Ospedale di Rimini che, quotidianamente, lotta in prima linea nel fronteggiare questa pandemia. Tutti, ognuno per le proprie possibilità, possiamo fare qualcosa per dare una mano e insieme possiamo fare la differenza. Per questo ringrazio tutti i soci che hanno aderito a questa iniziativa, ancora di più in un momento come questo in cui purtroppo le nostre aziende sono chiuse già da tempo e stanno pagando un alto prezzo economico a questa crisi sanitaria. Adesso però quello che importa è sostenere il nostro sistema sanitario contribuendo ad uscire dall’emergenza, per tornare più forti di prima e riprendere il prima possibile la nostra quotidianità”. Si ringraziano in particolare: Antolini Arredamenti, B&B Design, Mazza Arredamenti, Morganti Arredamenti e Mobili Venturi.