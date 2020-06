Coronavirus ed epidemie del passato, confronto possibile? La risposta in una lezione del dottorato in Storia dell’Università di San Marino Lo storico Franco Cardini ha offerto un contributo ora disponibile per tutti su Usmaradio

Quali sono le analogie, e quali le rotture o discontinuità, fra le epidemie del passato e il COVID-19? È la domanda che fa da sfondo all’intervento che Franco Cardini, docente dell’Istituto di Scienze Umane e Sociali di Firenze, nonché membro del consiglio scientifico della Scuola Superiore di Studi Storici dell'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, ha recentemente offerto agli studenti del dottorato di ricerca in Scienze Storiche dell'Ateneo sammarinese. La sua analisi, di circa 120 minuti, è ora disponibile per tutti su Usmaradio, realtà radiofonica che offre, fra le altre cose, un'ampia serie di podcast con contenuti che documentano gran parte delle attività accademiche svolte sul Titano. È proprio Cardini, che ha raggiunto gli iscritti del dottorato in sicurezza collegandosi attraverso una piattaforma web, a introdurre la sua lezione: “Si tratta di un tentativo di Storia Comparata sulle epidemie del passato e quella presente. Parlerò, per esempio, della peste di Atene e di altri grandi episodi epidemici”. L’intervento, dal titolo “Comparativismo possibile? Morte Nera (1348) e Coronavirus (2020)”, rientra nell’ambito dell’ultimo ciclo di lezioni che ha impegnato il dipartimento di Storia, Cultura e Storia Sammarinesi dal 9 al 24 giugno. Per ascoltarlo è possibile collegarsi al sito www.usmaradio.org e visitare l’area podcast.

Link diretto: https://www.spreaker.com/user/usma_radio/cardini-mortenera-coronavirus

c.s. Università di San Marino





