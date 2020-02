Coronavirus, emergenza da affrontare insieme

Si è tenuto nella giornata di ieri un incontro alla presenza di alcuni membri del Congresso di Stato, del Responsabile della Protezione Civile e dei rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali e datoriali per affrontare l’emergenza sanitaria Covid-19(“coronavirus”) e fare il punto sulla situazione attuale, anche alla luce delle recenti ordinanze emanate e provvedimenti adottati. Si è ribadita l’importanza di adottare individualmente comportamenti in linea con quanto indicato nelle ordinanze al fine di prevenirne la diffusione, evitando altresì il diffondersi di un clima di panico che non produrrebbe alcun effetto positivo. Inoltre, si è rimarcato come si stia monitorando quotidianamente con la massima attenzione l’evoluzione del fenomeno e come sia di primaria importanza adottare scelte in conformità con le decisioni prese dalle autorità dei territori a noi limitrofi. In questa circostanza, USL è impegnata a dare il suo massimo contributo e piena disponibilità ad affrontare questa grave emergenza sanitaria, pronti a proseguire il confronto con le autorità in merito all’individuazione e alla condivisione di strumenti e misure che si dovessero rendere indispensabili anche a tutela dei lavoratori, imprese, attività economiche e mondo del lavoro in generale.

La Segreteria Generale