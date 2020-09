Coronavirus: l'aggiornamento dell'Istituto Sicurezza Sociale

Coronavirus: l'aggiornamento dell'Istituto Sicurezza Sociale.

L’istituto per la Sicurezza Sociale comunica l’aggiornamento dei dati dell’epidemia da Covid-19 nella Repubblica di San Marino. I casi totali in Repubblica sono 716 (+1) di cui: 14 i positivi attivi, 42 i decessi e 660 i guariti. Rispetto all’ultimo aggiornamento del 31 agosto, si registra 1 nuovo casi di infezione dal virus Sars-CoV-2, che si trova da ieri ricoverato nelle stanze di isolamento dell’Ospedale di Stato, per un quadro di polmonite. Tra i casi positivi, si segnala un altro paziente con una sintomatologia, seguito a domicilio dal proprio medico curante. Le quarantene attive sono in totale 19. La Direzione Sanitaria ricorda ai cittadini che qualora presentassero febbre o sintomi respiratori non devono recarsi in Pronto Soccorso, ma contattare il proprio medico curante o la guardia medica.

Istituto Sicurezza Sociale

I più letti della settimana: