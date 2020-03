Coronavirus: la Csu al personale sanitario, “Siamo con voi”

“Siamo con voi”. Esordiscono così i segretari della CSU, Giuliano Tamagnini e Gianluca Montanari, nel messaggio rivolto al personale sanitario della Repubblica di San Marino che da ormai due settimane “combatte in prima linea contro la diffusione del Coronavirus”. “Un profondo ringraziamento a medici, infermieri, operatori socio sanitari, - scrivono i segretari di CSdL e CDLS – come pure a tutti i dipendenti quotidianamente impegnati nell’assistenza ai cittadini colpiti dal virus e nell’erogazione dei servizi medico-sanitari in un momento delicato e convulso come questo, caratterizzato dalla rapida quanto inevitabile diffusione del Convid-19 anche nella nostra Repubblica”. “Gratitudine e vicinanza nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che, con la consueta professionalità e immancabile senso di responsabilità, sono impegnati da diversi giorni e in maniera continua per garantire un’organizzazione efficiente delle nostre strutture sanitarie”, aggiungono i segretari CSU, sottolineando il dovere in capo a ogni datore di lavoro di garantire le giuste misure di prevenzione e tutela a beneficio dei dipendenti. “Sollecitiamo l’Amministrazione Sanitaria - concludono Tamagnini e Montanari - a garantire al personale che ha rapporto diretto con l’utenza tutte le protezioni già previste dalla legge sicurezza, comprese le nuove misure emanate per contrastare il contagio del virus . Questo a garanzia di tutti i lavoratori coinvolti, nonché di tutta la comunità. Naturalmente esprimiamo la massima solidarietà e vicinanza a tutte le famiglie direttamente coinvolte da questa emergenza e in particolare auguriamo la pronta e piena guarigione a tutti coloro che sono colpiti dal virus”.

