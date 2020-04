Coronavirus, Ricci: «Consegna gratuita di mascherine ultimata all’inizio della prossima settimana» Almeno due a testa per ogni pesarese, in totale 230mila. Il sindaco pubblica foto di volontari all’opera nella distribuzione ‘porta a porta’

Va avanti la consegna gratuita di mascherine del Comune: «Il lavoro di distribuzione terminerà all’inizio della prossima settimana. Ma ormai quasi tutte le zone sono state coperte grazie ai volontari di quartiere», sottolinea il sindaco Matteo Ricci, pubblicando su facebook una foto di alcune squadre all’opera nel porta a porta’. «E’ un servizio che darà modo di offrire a tutti i pesaresi almeno due dispositivi di protezione a testa. In questi giorni si termina la consegna nei quartieri di Montegranaro e Muraglia, Soria e Tombaccia, Porto-Mare, Pantano. Entro lunedì partiremo nel quartiere Centro». In totale saranno distribuite 230mila mascherine del Comune, nell’operazione in sinergia con Banca di Pesaro e Croce Rossa.

