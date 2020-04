Coronavirus, Ricci: «Pesaresi responsabili, continuiamo così»

«I pesaresi si stanno comportando in maniera responsabile, continuiamo così». Lo scrive Matteo Ricci su facebook, postando una foto di via Cavour vuota nel Lunedì dell’Angelo: «In mattinata sono stato con alcuni volontari a completare la prima consegna di mascherine e ho visto la città semideserta. Ho parlato anche con carabinieri e polizia locale, che mi descrivono una situazione sotto controllo. Dobbiamo resistere qualche altra settimana per non compromettere i risultati che finalmente cominciano a vedersi», osserva il sindaco, ringraziando sui social i cittadini.

c.s. Comune di Pesaro