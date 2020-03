Coronavirus: un aiuto concreto da PillolaStore a sostegno delle autorità pubbliche impegnate nella lotta Per ogni ordine effettuato sul nostro shop online www.pillolastore.com devolveremo 50 centesimi alla Protezione Civile della Repubblica di San Marino.

Con la presente desideriamo portare alla Vostra conoscenza questa iniziativa benefica che tutto il personale di PillolaStore ha deciso di attuare, in questo momento di grande difficoltà che il nostro Paese sta vivendo, a favore della Protezione Civile della Repubblica di San Marino.

Già da qualche giorno e fino al rientrare dell’emergenza COVID19, PillolaStore donerà la cifra di 0,50 centesimi per ogni ordine ricevuto sul suo shop online www.pillolastore.com. Ci auguriamo che questa cifra, seppur simbolica e non risolutiva di un problema ben più complesso, potrà andare a supportare in maniera concreta gli sforzi che le nostre autorità mediche stanno mettendo in campo per fronteggiare la diffusione del virus.

Abbiamo lanciato l’iniziativa perché rispetto a tanti altri colleghi e imprenditori che si trovano in difficoltà, ci riteniamo fortunati: la nostra attività non ha ad oggi subito alcun rallentamento e stiamo lavorando a pieno regime per garantire ed evadere tutti gli ordini che riceviamo in giornata e soddisfare i nostri clienti.

PillolaStore si augura con questa iniziativa di potere raccogliere un’ampia partecipazione dei singoli cittadini, fornendo così pieno supporto a tutti coloro che operano in questa emergenza sanitaria e fare sentire ancora una volta forte la capacità di San Marino di essere comunità solida e unità. PillolaStore è la parafarmacia online leader in Italia e San Marino per l'acquisto di farmaci omeopatici, integratori alimentari, veterinari, dispositivi medici, medicina estetica ed il benessere della persona. Oltre 40.000 prodotti sempre disponibili presso il nostro magazzino sito a Galazzano (RSM) e acquistabili in pochi click sul nostro shop online.



