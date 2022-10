Corrado Carattoni nuovo Comandante

Il Consiglio Grande e Generale, nella seduta del 17 ottobre u.s., ha nominato il nuovo Comandante Superiore delle Milizie nella persona del Generale Corrado Carattoni. Il Generale Carattoni succede al Generale Leonardo Maria Lonfernini, che ha retto l’Istituzione militare per oltre sette anni, fino al raggiungimento del limite di età che il Congresso Militare ha stabilito per gli Ufficiali Superiori. Carattoni, come il suo predecessore, vanta una lunga militanza nei ruoli militari: arruolatosi nel 1970 nella Guardia del Consiglio Grande e Generale, ne è divenuto Comandante col grado di Capitano. Entrato poi nel ruolo di Ufficiale Superiore, ha ricoperto la funzione di Ispettore della Guardia del Consiglio, di Sottocapo e di Capo di Stato Maggiore, fino a divenire Ispettore Generale delle Milizie con il grado di Colonnello. “Accolgo questo grande onore con la consapevolezza dell’importanza che questo nuovo ruolo riveste per la crescita delle nostre Istituzioni militari, alle quali cercherò di dare il massimo sostegno, così come ha fatto il mio predecessore, l’amico Generale Lonfernini che, ne sono certo, continuerà ad affiancarmi con la sua esperienza e con le sue grandi capacità, nell’intento di perpetuare una tradizione così genuina e così fondamentale per l’affermazione della sovranità della nostra amata Repubblica.” Queste le prime parole del nuovo Comandante Superiore.

