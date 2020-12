Corsi di cinese al Liceo di San Marino

Continua la collaborazione tra l’Istituto Confucio e la Scuola Secondaria Superiore di San Marino per l’apprendimento della lingua cinese. Ben 30 studenti della Scuola Superiore hanno risposto positivamente, iscrivendosi al corso offerto dall’Istituto Confucio con la docente madrelingua Zhanyang Fan. Imparare il cinese è da qualche anno un’opportunità che l’Istituto Confucio dell’Università della Repubblica di San Marino offre agli studenti di San Marino per accrescere il loro bagaglio formativo ampliando l’offerta culturale degli istituti scolastici. Diverse sono le ragioni per apprendere questa lingua: è la lingua più parlata al mondo; il commercio e il turismo cinese sono in continua espansione e questo permetterà a chi ha le abilità linguistiche necessarie di avere un vantaggio in termini professionali; conoscere la lingua vuol dire avvicinarsi alla cultura della Cina, una delle più antiche e affascinanti al mondo. Il cinese è sicuramente difficile ma i docenti del Confucio offrono un metodo testato per facilitare l’apprendimento. Una novità, da quest’anno, è la possibilità a fine corso di conseguire la certificazione HSK, attestato internazionale del livello di conoscenza della lingua cinese, molto utile agli studenti per il loro curriculum formativo.

