Corsi di cinese on line e borse di studio all'Istituto Confucio

Imparare il cinese non significa solamente aprire una finestra su un mondo nuovo e affascinante, ma investire sul proprio futuro. L’Istituto Confucio San Marino comunica che sono aperte le iscrizioni ai vari corsi di lingua cinese che si terranno online dal prossimo 19 Novembre 2020. Docenti madrelingua, provenienti dalla Beijing City University di Pechino, vi aiuteranno ad imparare o approfondire questa antica lingua, sia a livello grammaticale che di pronuncia. I corsi sono strutturati in tre moduli (principiante, intermedio, avanzato) e prevedono l’insegnamento sia per studenti che per adulti. Le lezioni saranno tenute sia in italiano che in inglese. Durante i corsi apprenderete anche le forme più colloquiali e informali per esprimervi, aspetti molto importanti che non potrete certo trovare in un libro di testo. La frequenza ai vari corsi organizzati dall’Istituto Confucio, darà anche la priorità per partecipare al Summer Camp estivo in Cina, un’occasione irripetibile per migliorare e perfezionare il vostro cinese e per visitare un Paese dalla millenaria cultura. Le iscrizioni devono essere inviate entro il 15 ottobre 2020 a istitutoconfucio@unirsm.sm. La prima settimana è di prova gratuita e chi si iscrive otterrà riduzione per i corsi successivi di lingua cinese. Imparare il cinese è una opportunità per arricchire la vostra cultura e aumentare le vostre opportunità di lavoro.

Per ulteriori informazioni: Istituto Confucio San Marino 0549-882505/882506

istitutoconfucio@unirsm.sm

https://www.istitutoconfuciosanmarino.sm/

https://www.facebook.com/Istituto-Confucio-San-Marino-1661032097451802