Corsi di cinese Scuola Secondaria Superiore in collaborazione con l’Istituto Confucio

Continua, anche per l’anno 2022, la collaborazione tra l’Istituto Confucio e la Scuola Secondaria Superiore di San Marino per l’apprendimento della lingua cinese. Il Corso, gratuito, di Lingua Cinese rappresenta una valida occasione, per gli studenti della Scuola Superiore, per avvicinarsi alla cultura della Cina, una delle più antiche e affascinanti al mondo. Il Cinese è la lingua più parlata al mondo; il commercio e il turismo cinesi sono in continua espansione e la conoscenza della lingua, oltre a rappresentare un valido patrimonio culturale, consente di accrescere competenze spendibili in molteplici ambiti professionali. La difficoltà della lingua è compensata dal metodo di insegnamento dei docenti dell’Istituto, già testato per facilitare l’apprendimento in tempi brevi. Il corso, della durata di 30 ore, prenderà avvio mercoledì 16 febbraio e sarà tenuto dalla docente madrelingua Zhan Yyang Fan. La modalità attuale è online, ma un eventuale miglioramento della situazione sanitaria potrà consentire di svolgere le lezioni in presenza. Alla fine del corso si potrà conseguire la certificazione HSK. Il Nuovo HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) (Chinese Proficiency Test) 中国汉语水平考试 è il test per la certificazione della lingua cinese elaborato sulla base dello Standard internazionale di competenza della lingua cinese rivolto ai non-madrelingua, molto utile curriculum formativo di ogni studente.

c.s. Scuola Secondaria Superiore