Corsi immagine punto vendita e digital food marketing OSLA

Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori dedica il mese di Novembre alla formazione per le attività commerciali e di somministrazione alimenti e bevande. Ecco i corsi in programma: Seminario di vetrinistica: destinato a tutti coloro che vogliono apprendere nozioni e tecniche espositive al fine di incuriosire nuovi acquirenti e aumentare le vendite, migliorando l’immagine del proprio punto vendita. Seminario di visual merchandising: destinato a chi vuole apprendere nozioni e tecniche finalizzate ad incrementare le vendite mediante una migliore strutturazione dell’esposizione interna del negozio per qualsiasi tipo di prodotto o merceologia. Corso Digital Food Marketing: corso pratico per ristoratori e gestori di pubblici esercizi dedicato al marketing applicato al food. L'obiettivo è di accompagnare l’operatore della ristorazione in un percorso di trasformazione digitale.

Iscrizioni entro il 31 ottobre, per maggiori informazioni contatta OSLA – 0549992885 – info@osla.sm