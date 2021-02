Corsi Liberi dell’Istituto Musicale Sammarinese

Corsi Liberi dell’Istituto Musicale Sammarinese.

Tornano i corsi liberi dell’Istituto Musicale Sammarinese, corsi di musica per adulti e ragazzi al di sopra dei 16 anni di età, pensati per chi si approccia per la prima volta ad uno strumento musicale o al canto o per chi vuole approfondire uno studio iniziato in passato. L’offerta didattica è stata ulteriormente ampliata rispetto alle precedenti edizioni e per il 2021 sono stati attivati i seguenti corsi: Canto Jazz (docente: Sara Jane Ghiotti), Chitarra Moderna (docente: Fabio Casali), Chitarra Rock e Improvvisazione (docente: Angelo Guidi), Chitarra Jazz (docente: Cristian Giannini), Musica Elettronica e composizione elettroacustica (docente: Massimiliano Messieri), Pianoforte (docente: Gea Gasperoni) e Violino (docente: Marco Santi) Le lezioni, a cadenza settimanale, si terranno in orario preserale e serale, potranno essere individuali o collettive, della durata da 45 minuti a 2 ore in base alla tipologia di corsi prescelto. I corsi si svolgeranno nel rispetto delle linee guida per lo svolgimento delle attività didattiche dell’Istituto Musicale Sammarinese, in relazione alla prevenzione dei rischi da contagio da Covid-19. Sono previste lezioni singole oppure lezioni collettive a piccoli gruppi svolte in un ambiente adeguatamente grande. Corsisti e docenti dovranno sempre indossare la mascherina, all’ingresso dovranno igienizzarsi le mani e verrà misurata la temperatura corporea. I corsi partiranno dal 1 marzo e sarà possibile iscriversi tramite procedura on-line su www.ims.sm entro il 25 febbraio 2021. Le lezioni si terranno presso la sede di via Napoleone Bonaparte dell’Istituto Musicale Sammarinese, presso la Scuola Elementare di Città e presso la Sede di Musicagiocando a Palazzo SUMS, in via G.B. Belluzzi. Per avere maggiori informazioni sui costi e i contenuti dei corsi è possibile consultare il sito web dell’Istituto Musicale all’indirizzo https://www.ims.sm/it/corsi-serali.php

c.s. Paolo Santi, Direttore Istituto Musicale Sammarinese

