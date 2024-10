Corso Base per Operatore settore edile e finiture per l’edilizia

1. OBIETTIVI DEL CORSO

Fornire le conoscenze di base per l’allestimento e dismissione degli spazi logistici di cantiere, l’approvvigionamento, pulizia e controllo di utensili e strumenti di lavoro, l’attuazione di misure e procedure per la prevenzione degli infortuni secondo quanto definito dal piano operativo della sicurezza; nonché la lettura del progetto tecnico, l’esecuzione dei principali lavori in muratura, l’esecuzione opere di impermeabilizzazione, la rimozione e trasporto materiali di risulta.

2. PROFILO PROFESSIONALE

L’Operatore settore edile è in grado di svolgere attività di realizzazione e finitura di opere edili, con competenze nell'allestimento del cantiere edile, nella realizzazione di parti di opere murarie infrastrutturali e strutturali, nella rifinitura e manutenzione di componenti edilizie secondo quanto stabilito dalla relativa documentazione tecnica e dal piano di lavoro predefinito, nel rispetto degli standard di qualità e sicurezza.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE

La partecipazione è aperta agli iscritti nelle Liste di Avviamento al Lavoro, che abbiano adempiuto all’obbligo scolastico, dando priorità ai disoccupati (anche percettori di ammortizzatori sociali).

4. PROGRAMMA DIDATTICO

Il programma si sviluppa attraverso la conoscenza degli argomenti sottoindicati, per una durata complessiva del Corso di n. 80 ore (assenza ammessa pari al 10% della durata complessiva). - Lezioni teoriche, n.60 ore:

• Mansionario, figure professionali e compiti, macchinari e utensili di cantiere,

• Normativa in materia di sicurezza,

• Geometria piana e solida,

• Dispositivi di Protezione Individuale,

• Pesi specifici, elementi di grafica e topografica,

• Impianto elettrico di cantiere,

• Cantieri stradali e schemi segnaletici,

• Impianto idro-termo-sanitario,

• Materiali da costruzione,

• Capitolato speciale d’appalto, modalità di esecuzione delle opere,

• Computo metrico estimativo, norme di misurazione,

• Fondazioni, solai ed elementi strutturali,

• Opere di sostegno, drenaggi,

• Ingengeria naturalistica FER

• Lettura ed interpretazioni di semplici progetti edili e stradali -

Sopralluoghi in cantiere, n. 20 ore.

Durante lo svolgimento del Corso di formazione, i materiali didattici delle lezioni nonché le comunicazioni necessarie al regolare svolgimento del percorso di formazione, saranno forniti attraverso il servizio GSuiteforEducation (Classroom, ecc...), le cui modalità di accesso saranno trattate durante la prima lezione del Corso.

5. PREISCRIZIONE

La procedura di preiscrizione per l’ammissione al Corso Base per Operatore settore edile e finiture per l’edilizia va effettuata dal 28 ottobre 2024 ed entro le ore 14:00 del 18 novembre 2024 attraverso l’applicativo denominato “IOL – Istanze On Line” accessibile tramite il portale internet della Pubblica Amministrazione, www.cfp.sm, sezione – Iniziative formative (seconda formazione) - sotto-sezione – seconda formazione.

Per potersi iscrivere è necessario:

• essere registrati sul portale dei servizi online PA;

• essere in possesso del domicilio digitale.

Per l’ammissione al Corso è obbligatoria la preiscrizione secondo la modalità sopraindicata. Ai sensi del Decreto Delegato 29 marzo 2021 n.61, la domanda di partecipazione al presente Corso di formazione professionale è soggetta al diritto di pratica nella misura di € 30,00 (Trenta/00), così come stabilito dall’Allegato B dall’Ordinanza relativa ai diritti di pratica nel Settore Pubblico Allargato (Ordinanza n.3 – anno 2024). Il versamento del sopra menzionato diritto di € 30,00 è condizione per l’invio della domanda e può essere effettuato in concomitanza alla compilazione domanda su IOL – attraverso carta di credito – oppure presso qualsiasi sportello bancario della Repubblica utilizzando il modulo scaricabile da IOL; in quest’ultimo caso la ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere acclusa in formato PDF alla domanda. L’ammissione è inoltre subordinata al possesso dei requisiti di cui al precedente punto n.3, nonché alla procedura di selezione di cui al successivo punto n.6 Per la partecipazione al Corso è previsto il pagamento di una quota contributiva, da effettuare dopo l’ammissione al Corso, quindi successiva alla fase di preselezione, da versare comunque prima dell’inizio del Corso, secondo il calendario predisposto dal Centro di Formazione Professionale.

6. PROCEDURE DI SELEZIONE e AMMISSIONE

L’elenco degli ammessi, con l’indicazione della quota contributiva da versare per ogni allievo e la modalità di pagamento, sarà esposto presso la segreteria del Centro di Formazione Professionale e consultabile sul portale www.cfp.sm da martedì 19 novembre 2024.

7. ISCRIZIONE E QUOTA CONTRIBUTIVA

La quota contributiva per i partecipanti al Corso per Operatore settore edile e finiture per l’edilizia è determinata in €200,00 (Duecento/00), è prevista una riduzione del 50% per i disoccupati iscritti alle Liste di avviamento al Lavoro. I candidati ammessi sulla base dell’elenco pubblicato dovranno completare la procedura di iscrizione, entro e non oltre venerdì 22 novembre 2024, facendo pervenire a mezzo posta elettronica all’indirizzo info.cfp@pa.sm o tramite Raccomandata elettronica T-Notice (info.cfp@pa.sm) la seguente documentazione:

- copia della ricevuta di pagamento della quota contributiva; Il documento dovrà essere inviato in formato pdf (estensione “.pdf”).

8. CERTIFICAZIONE

Il Centro di Formazione Professionale rilascerà un certificato di frequenza a coloro che non supereranno il monte ore di assenza previsto al punto n. 4