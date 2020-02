Corso di Alta Formazione in “Dialogo interreligioso e Relazioni internazionali”

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” (delle diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro) è lieto di comunicarvi l’avvio di un Corso intensivo speciale inserito all’interno del percorso formativo dedicato al Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali. Lunedì 2 Marzo 2020 (dalle 17,10 alle 19,40) il Prof. Franco Cardini darà avvio a un ciclo di Lezioni dedicate a questo tema: Relazioni Internazionali e Religioni: Area orientale e Mediterraneo.

Il contenuto del corso intende indagare le presenze religiose nell’area vicino-orientale e le “Questioni dei Luoghi Santi” (ebraici, cristiani, musulmani) attraverso l’analisi delle istituzioni pubbliche, dei rapporti diplomatici e delle tensioni socio-etnico-religiose nella dinamica dei territori corrispondenti prima all’impero sultaniale ottomano (1453-1918) quindi agli stati scaturiti dalla sua caduta (1919-2020). Il corso sarà ripartito in sette lezioni. Il Prof. Franco Cardini è tra i maggiori storici a livello internazionale del Medioevo e del Medio-Oriente. Docente emerito di Storia Medievale dell’Università di Firenze, è stato dal 2004 al 2012 professore di Storia medievale nell’Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM) ed è Vicedirettore della Scuola Superiore di Scienze Storiche dell’Università di San Marino. Nel 2012 è stato dichiarato Professore Emerito dell’Istituto di Scienze Umane e Sociali, ora confluito nella Scuola Normale Superiore di Pisa; è Directeur d’Études presso l’École Historique des Études Supérieures en Sciences Sociales di Parigi, Fellow della Harvard University e membro dell’Istituto Storico Italiano per il Medioevo (ISIME). Insignito del rango di Commendatore al merito melitense dal Sovrano Militare Ordine di Malta e membro effettivo dell’Accademia delle Arti del Disegno fondata in Firenze da Giorgio Vasari. Vincitore di vari premi internazionali, tra le sue innumerevoli pubblicazioni, segnaliamo la più recente: La pace mancata, scritto insieme con Sergio Valzania, edito da Mondadori. L’iniziativa è rivolta in particolare agli iscritti del Corso di Alta Formazione, ma è aperta anche ad ospiti esterni interessati ad approfondire gli argomenti proposti. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria dell’ISSR “A. Marvelli” (Via Covignano 265, 47923 Rimini, tel. 0541-751367, Email segreteriacaf@ismarvelli.it (oppure a segreteria@isrmarvelli.it). Gli Abstracts dei Seminari saranno resi disponibili sul sito http://www.issrmarvelli.it