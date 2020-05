Corso di Alta Formazione in “Dialogo interreligioso e Relazioni internazionali”

L’Istituto Superiore di Scienze Religiose “A. Marvelli” (delle diocesi di Rimini e di San Marino-Montefeltro) è lieto di invitarvi al prossimo Seminario monografico di approfondimento, ricerca e confronto (suddiviso in due parti) inserito all’interno del percorso formativo dedicato al Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali: Martedì 5 Maggio 2020 (dalle 18,00 alle 19,50) e Martedì 12 Maggio 2020 (dalle 18,00 alle 19,50)

il Prof. Adriano Roccucci tratterà il tema: Ortodossia, globalizzazione e nuova Europa Sarà possibile seguire questi Seminari sulla piattaforma Cisco Webex Meetings, collegandosi al seguente link: https://meetingsemea17.webex.com/meet/adrianoroccucci

Il seminario affronterà il tema delle Chiese ortodosse di fronte alle sfide della globalizzazione. Uno sguardo storico alla vicenda dell’ortodossia in età contemporanea sarà necessaria premessa e si concentrerà su due questioni principali: l’impatto dell’idea di nazione sul mondo ortodosso tra Ottocento e Novecento e l’esperienza delle Chiese ortodosse nei regimi comunisti, in particolare in Unione Sovietica, tra persecuzione e coesistenza. Un focus particolare sarà dedicato al passaggio alle società post-comuniste con attenzione speciale alla Chiesa ortodossa russa. Le sfide della globalizzazione verranno prese in considerazione con particolare attenzione ad alcune delle specifiche caratteristiche culturali, teologiche e spirituali dell’universo ortodosso. Un ragionamento geopolitico sulla collocazione dell’ortodossia nel mondo della globalizzazione costituirà un altro approfondimento del seminario. Infine verrà esaminato il caso ucraino nei suoi molteplici aspetti anche come cartina di tornasole delle linee di frattura interne al mondo ortodosso, caratterizzato dalla contraddittoria interazione di processi di unificazione e spinte alla frammentazione, che hanno avuto nel concilio di Creta (2016) una loro evidente manifestazione. Il Prof. A. Roccucci è professore ordinario di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università degli Studi Roma Tre. Ha al suo attivo numerosi saggi sulla storia italiana, sulla storia russa e sovietica e sulla storia del cristianesimo in età contemporanea. Tra le sue pubblicazioni più recenti Stalin e il patriarca. Chiesa ortodossa e potere sovietico. 1917-1958, Torino, Einaudi, 2011 e, con Lucio Caracciolo, Storia contemporanea. Dal mondo europeo al mondo senza centro, Milano, Mondadori Education, 2017. È il direttore de «Il mestiere di storico», rivista della Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea. È membro del consiglio scientifico della rivista «Limes». I Seminari sono rivolti in particolare agli iscritti del Corso di Alta Formazione, ma sono aperti anche ad ospiti esterni interessati ad approfondire gli argomenti proposti. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria dell’ISSR “A. Marvelli” (Via Covignano 265, 47923 Rimini, tel. 0541-751367, Email segreteriacaf@ismarvelli.it (oppure a segreteria@isrmarvelli.it).



