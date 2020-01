Corso di Alta Formazione processi internazionalizzazione: aperte le iscrizioni ai singoli moduli

Stai pensando di internazionalizzare la tua impresa? Lo stai già facendo ma vuoi affinare le tue competenze nella gestione finanziaria e dei servizi post vendita oppure ti interessano gli aspetti legali e fiscali? Lavori nel settore turistico? Stai studiando e vuoi arricchire la tua esperienza e il tuo curriculum? Il corso in PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE ti sta aspettando! A partire da febbraio 2020 sarà possibile prendere parte a uno o più moduli formativi, in base alle tue esigenze. La tariffa di partecipazione ai singoli moduli varia da 100,00 a 150,00 Euro. Le iscrizioni dovranno pervenire entro 10 giorni precedenti la data di svolgimento di ciascun modulo.

Sabato 01 febbraio Modulo A- La gestione e lo Sviluppo internazionale nei servizi post vendita Gestione dei servizi post vendita come elemento qualificante e caratterizzante delle strategie di sviluppo in un contesto internazionale

Venerdì 07 - Sabato 08 febbraio Modulo B - La gestione finanziaria dei processi di internazionalizzazione Il management finanziario dell'impresa che internazionalizza. Il finanziamento all'internazionalizzazione. Strategie e strumenti finanziari.

Venerdì 14 - Sabato 15 febbraio Modulo C - Principali aspetti legali e fiscali connessi ai processi di internazionalizzazione Concetti e terminologia dei principali problemi fiscali, contrattuali e legali connessi con la scelta di internazionalizzare. Modulo D - Iscrizione combinata Modulo B + Modulo C

Sabato 22 febbraio Modulo E - Delocalizzare in Cina: un caso studio Le complessità del processo di delocalizzazione nel sub-continente cinese. Le principali problematiche affrontate e risolte dalle aziende occidentali.

Venerdì 06 marzo Modulo F - L'internazionalizzazione delle imprese e delle destinazioni turistiche Partendo dalla specificità del turismo nei processi di internazionalizzazione e dopo aver illustrato le peculiarità del turismo come strumento strategico di crescita e di sostenibilità, la didattica si concentrerà sulla destinazione turistica e le relative strategie di internazionalizzazione, analizzando le esperienze di alcune imprese turistiche multinazionali. Seguirà una analisi del turismo secondo una prospettiva culturale, ovvero il turismo considerato come una performance connessa a processi di contaminazione e negoziazione tra attori, oggetti, reti e filiere che rimettono in questione categorie quali quella globale e locale, tra stanzialità e mobilità, tra politica, economia e cultura.

Il Corso di Alta Formazione “Processi di internazionalizzazione” è giunto alla quinta edizione ed è frutto della collaborazione tra Università degli Studi di San Marino, Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e Agenzia per lo Sviluppo Economico-Camera di Commercio di San Marino.

Sede del corso: World Trade Center, Torre B via Consiglio dei Sessanta, 99 47891 Dogana

Per iscrizioni e informazioni: numero verde 800 411 314 tel. 0549/885444 - segreteriastudenti@unirsm.sm tel. 0549.980380 – info@agency.sm www.unirsm.sm/it/processi-internazionalizzazione/_1847.htm



