Corso di base di Comunicazione Non Violenta presso il Centro Sociale di Dogana

Giovedì 12 Febbraio alle ore 15,30 presso il Centro Sociale di Dogana partirà un Corso di base di Comunicazione Non Violenta tenuto da Fabio Caccioppoli (Trainer di Comunicazione Empatica Non violenta); si tratta di un Corso di grande interesse culturale e sociale che, come comprovato ormai da tanti anni, può portare molti benefici a chi lo frequenta e migliorare la connessione in famiglia, al lavoro, nelle relazioni sentimentali, educative e soprattutto con se stessi. Il Corso si articola in 5 incontri di due ore ciascuno, ogni giovedì dalle 15,30 alle 17,30 a partire da giovedì 12 Febbraio fino a giovedì 19 Marzo (si salta il giovedì 5 marzo). La quota di partecipazione per l'intero Corso è di 40 euro. Per informazioni ed iscrizioni: Centro Sociale di Dogana tel. n. 0549 885518

