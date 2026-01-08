Corso di dizione, uso della voce e lettura a voce alta a San Marino

Laboratorio In Scena presenta il Corso di Dizione, Fonetica e Lettura Espressiva Alla Sala Joe Cassar di Borgo Maggiore, San Marino

Borgo Maggiore (RSM) – Laboratorio In Scena annuncia l’avvio del nuovo Corso di Dizione, Fonetica e Lettura Espressiva, un percorso formativo dedicato a chi desidera migliorare l’uso della voce, la chiarezza dell’espressione e la consapevolezza del suono.

Il corso è rivolto non solo ad attori e appassionati di teatro, ma anche a persone timide o a chi fatica a parlare come vorrebbe, desiderando acquisire maggiore sicurezza nell’espressione verbale. È indicato inoltre per chi vuole eliminare difetti di pronuncia, migliorare la dizione e imparare a leggere in pubblico in modo efficace, valorizzando al meglio la propria voce in ambito personale e professionale.

Il corso si svolgerà presso la Sala Joe Cassar, in Via Ventotto Luglio 50, 47893 Borgo Maggiore – San Marino, ed è aperto a tutti, con età minima di partecipazione di 16 anni.

Dal 12 gennaio al 16 marzo 2026

Orario: dalle 19.30 alle 22.00



Docenti

Il corso sarà condotto da Fabrizio Raggi e Antonio Fazzini, docenti con esperienza nel lavoro vocale, nella formazione e nella pratica espressiva.



Contenuti del corso

Durante le lezioni verranno affrontati i seguenti temi:

Tecniche vocali

Articolazione e dizione

Lettura espressiva

Consapevolezza del suono e uso della voce

Il percorso è adatto sia a principianti sia a chi desidera potenziare le proprie capacità comunicative, artistiche o professionali.



Calendario lezioni - ogni lunedì sera

Gennaio: 12 – 19 – 26

Febbraio: 2 – 9 – 16 – 23

Marzo: 2 – 9 – 16

Informazioni e iscrizioni

346 093 5486 laboratorioinscena2002@gmail.com

Un’occasione per scoprire la propria voce, renderla più sicura, chiara ed espressiva e imparare a comunicare con maggiore efficacia.



