Corso di dizione, uso della voce e lettura a voce alta a San Marino
Laboratorio In Scena presenta il Corso di Dizione, Fonetica e Lettura Espressiva Alla Sala Joe Cassar di Borgo Maggiore, San Marino
Borgo Maggiore (RSM) – Laboratorio In Scena annuncia l’avvio del nuovo Corso di Dizione, Fonetica e Lettura Espressiva, un percorso formativo dedicato a chi desidera migliorare l’uso della voce, la chiarezza dell’espressione e la consapevolezza del suono.
Il corso è rivolto non solo ad attori e appassionati di teatro, ma anche a persone timide o a chi fatica a parlare come vorrebbe, desiderando acquisire maggiore sicurezza nell’espressione verbale. È indicato inoltre per chi vuole eliminare difetti di pronuncia, migliorare la dizione e imparare a leggere in pubblico in modo efficace, valorizzando al meglio la propria voce in ambito personale e professionale.
Il corso si svolgerà presso la Sala Joe Cassar, in Via Ventotto Luglio 50, 47893 Borgo Maggiore – San Marino, ed è aperto a tutti, con età minima di partecipazione di 16 anni.
Dal 12 gennaio al 16 marzo 2026
Orario: dalle 19.30 alle 22.00
Docenti
Il corso sarà condotto da Fabrizio Raggi e Antonio Fazzini, docenti con esperienza nel lavoro vocale, nella formazione e nella pratica espressiva.
Contenuti del corso
Durante le lezioni verranno affrontati i seguenti temi:
Tecniche vocali
Articolazione e dizione
Lettura espressiva
Consapevolezza del suono e uso della voce
Il percorso è adatto sia a principianti sia a chi desidera potenziare le proprie capacità comunicative, artistiche o professionali.
Calendario lezioni - ogni lunedì sera
Gennaio: 12 – 19 – 26
Febbraio: 2 – 9 – 16 – 23
Marzo: 2 – 9 – 16
Informazioni e iscrizioni
346 093 5486 laboratorioinscena2002@gmail.com
Un’occasione per scoprire la propria voce, renderla più sicura, chiara ed espressiva e imparare a comunicare con maggiore efficacia.
Comunicato stampa
Laboratorio in scena
