A partire da lunedì 27 gennaio e per 4 lunedì (alle ore 21.00) presso il Centro Sociale di Dogana si svolgerà un Corso di espressione corporea in movimento danzato, tenuto da Sabrina Minghuzzi. Si tratta di quattro incontri dedicati all’ascolto, alla libera espressione del corpo e alla gestualità, anche ispirandosi ai grandi pittori. Come pennellate su una tela, i movimenti danzati prendono vita, evocando storie ed emozioni nate da suggestioni, immagini, suoni e profumi. I 4 incontri sono aperti a chiunque desideri esplorare il linguaggio del corpo in forma danzata. Non occorre avere esperienza pregressa ma tanta voglia di mettersi in gioco e divertirsi. Il costo per l'intero corso è di 30 euro. Per iscrizioni e info: Centro Sociale di Dogana tel. n. 0549 885518

c.s. Centro Sociale Dogana