Corso di Formazione per il conseguimento del “Certificato di capacità tecnica armaiolo”

Conoscere le armi di vario genere, le munizioni ed esplosivi



Corso suddiviso in categorie, per formare addetti alle vendite di tutte le tipologie di articoli: armi, munizioni, softair, articoli pirotecnici e polveri.

Sia in armerie con vendita al dettaglio, sia presso attività all’ingrosso



Legge 10 agosto 2012 n.122



Conoscenza delle norme in materia di armi ed esplosivi, sicurezza, nozioni sul trasporto prevenzione di incidenti.



Il Corso rilascerà un certificato di frequenza differenziato per categorie, necessario per svolgere l’esame finale di idoneità, requisito indispensabile per il rilascio di licenze e per svolgere la mansione.



Tutte le informazioni sul corso

sono visibili sul sito



www.ufficiodellavoro.sm



oppure richiedere per mail:



formazione.ulpa@pa.sm



Comunicato stampa

Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive

Dipartimento Lavoro e Cooperazione









