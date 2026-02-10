Corso di formazione per scalpellini e restauratori della pietra, open day a Gualdicciolo

Corso di formazione per scalpellini e restauratori della pietra, open day a Gualdicciolo.

L'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici comunica che, in riferimento al Corso di Formazione per Scalpellini e Restauratori della Pietra pubblicato sul sito del Centro di Formazione Professionale (https://www.cfp.sm/on-line/home/archivio-news/documento45012446.html), è stato organizzato un Open Day rivolto a tutti gli interessati. L'iniziativa si svolgerà venerdi 13 febbraio 2026, alle ore 15:00, presso il Laboratorio Scalpellini AASLP in Strada del Lavoro, 50 Gualdicciolo. Necessaria la prenotazione scrivendo a: segreteria@aasp.sm. Si ricorda che le iscrizioni al corso scadono il 27 febbraio 2026 alle ore 13:00 e devono essere effettuate tramite l'applicativo IOL - Istanze On Line sul portale www.gov.sm. Il corso, che prenderà avvio il 13 marzo 2026, prevede 720 ore totali di formazione articolate in lezioni teorico-pratiche e stage presso il Laboratorio Scalpellini, con l'obiettivo di preservare e tramandare un mestiere fondamentale per l'identità e la tradizione sammarinese. Per informazioni: Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici segreteria@aaslp.sm.

C.s. - Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: