Corso di formazione professionale per Operatore del Verde: aperte le iscrizioni

Corso di formazione professionale per Operatore del Verde: aperte le iscrizioni.

La Segreteria di Stato per il Territorio informa che l'Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive, in collaborazione con l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP), promuove il Corso di formazione professionale per Operatore del Verde, un percorso finalizzato a formare figure qualificate nella cura, gestione e manutenzione del verde pubblico. L'iniziativa si inserisce nell'ambito delle politiche di valorizzazione del patrimonio ambientale e del territorio promosse dalla Segreteria di Stato per il Territorio, con l'obiettivo di rafforzare le competenze professionali degli operatori del settore e di investire nella qualità della gestione del verde pubblico, elemento fondamentale per il decoro urbano, la sostenibilità ambientale e la qualità della vita della collettività. Il corso, della durata complessiva di 80 ore, si svolgerà nel periodo settembre – novembre 2026, con avvio delle lezioni previsto per venerdì 11 settembre. Le attività formative si terranno il venerdì pomeriggio e il sabato, secondo il calendario predisposto, alternando lezioni teoriche in aula ed esercitazioni pratiche presso i cantieri e le strutture dell'AASLP. Il programma formativo affronterà i principali aspetti della professione, tra cui la sicurezza sul lavoro, la normativa di settore, la biologia vegetale, le tecniche agronomiche, gli interventi di potatura, l'utilizzo delle attrezzature specialistiche e gli elementi di progettazione del verde. Il corso è rivolto ai cittadini sammarinesi e ai residenti nella Repubblica di San Marino in possesso dei requisiti previsti dall'Ordinamento didattico. I posti disponibili sono 30; qualora le domande superassero tale numero, sarà predisposta una graduatoria secondo i criteri stabiliti dall'Ordinamento. Le pre-iscrizioni sono aperte dal 10 luglio 2026 e dovranno essere effettuate esclusivamente tramite il servizio IOL – Istanze On Line, accessibile dal portale dei servizi online della Pubblica Amministrazione, entro le ore 16.00 del 1° settembre 2026. Per presentare domanda è necessario essere registrati al portale ed essere in possesso del domicilio digitale. La presentazione della domanda è soggetta al pagamento del diritto di pratica amministrativa pari a 30 euro. La quota di partecipazione al corso è fissata in 150 euro. Per i candidati disoccupati iscritti alle liste di avviamento al lavoro è prevista una riduzione del 20%, con una quota agevolata di 120 euro. Per essere ammessi alla prova finale sarà necessario aver frequentato almeno l'80% del monte ore complessivo. Al termine del percorso, i partecipanti che avranno soddisfatto i requisiti di frequenza e superato con esito positivo la prova finale conseguiranno l'attestato previsto dall'Ordinamento didattico.

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