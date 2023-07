Corso di Judo gratuito per aiutare i bambini con difficoltà di apprendimento

Numerosissimi studi internazionali hanno evidenziato una corrispondenza tra difficoltà scolastiche e bassa coordinazione e hanno dimostrato come, attraverso attività motorie specifiche, si possono riscontrare benefici nell’apprendimento. Come? Migliorando la coordinazione, le capacità attentive e la concentrazione, esercitando lateralità con esercizi sia a destra che a sinistra in modo da migliorare la comunicazione tra i due emisferi, con esercizi in sequenza per velocizzare l’incipit, potenziando il lato non dominante ecc.. La Federazione FJLAS (Judo, Lotta Aikido e discipline associate) e la Scuola di Kata hanno deciso di offrire un corso gratuito di Judo della durata di 6 mesi ad un gruppo di bambine e bambini con disturbi dell’apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia, disortografia) che non abbiamo mai praticato questo sport ed abbiano un’età compresa tra i 7 e 10 anni. Il judo oltre ad agire positivamente in tutte queste abilità è particolarmente adatto perché in grado di migliorare l’autostima, la determinazione, l’autoregolazione, la concentrazione, la resistenza alla frustrazione, le capacità di relazionarsi con gli altri ecc.. La dislessia, come sappiamo, è un disturbo che purtroppo porta, in chi la vive, una sensazione di inadeguatezza e di disagio che può sfociare in ansia, dovuta al fatto di vedersi più lenti a scuola, ed essere per questo additati come pigri o fannulloni, o addirittura meno dotati rispetto agli altri. Questa sensazione di “valere meno“ può causare nei bambini la paura di sbagliare, portandoli a chiudersi in loro stessi. Il judo può aiutarli a combattere questo senso di inadeguatezza, permettendo loro di acquisire ed esprimere competenze che possono essere utili in molti campi della vita, restituendo loro anche quella sicurezza in loro stessi che potrebbe essere compromessa dal rapportarsi solo con le proprie difficoltà o insuccessi scolastici. Il corso gratuito di judo avrà luogo presso la palestra Ex Mesa di Serravalle da metà Settembre 2023 a Marzo 2024, il lunedì e mercoledì, dalle ore 17:00 alle ore 18:00 e sarà curato dai Maestri Marco Brasini, Alberto Beligotti e Sante Bascucci. Una psicologa sarà a disposizione gratuitamente per affiancare le famiglie e i bambini che desidereranno dei consigli. Il corso ha ottenuto il Patrocinio della Segreteria di Stato all’Istruzione e Cultura e dalla Segreteria di Stato per lo Sport e viene realizzato in collaborazione con la Direzione della Scuola Elementare e con la Pediatria di San Marino. Dato che il numero è limitato ad un massimo di 20 bambine e bambini, vi invitiamo a contattare quanto prima la Federazione FJLAS – (Segretario Federale Dott.ssa Sabrina Giglia al nr 345 1070663) per avere ulteriori informazioni.

C.s. Federazione FJLAS

