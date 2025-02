Corso di pittura a tempera per bambini ai Centri Sociali di Dogana e Fiorentino

Il Centro Sociale di Dogana e il Centro Sociale di Fiorentino propongono un corso di pittura a tempera per bambini "IL PAESAGGIO IN PROSPETTIVA AEREA". Durante il corso verranno realizzati 2 dipinti di paesaggi su tela dove si osserverà, attraverso il proprio elaborato artistico, la prospettiva aerea semplice. Un modo particolare di osservare e dipingere scoperto da Leonardo da Vinci. In questo corso ci si dedicherà a conoscere "che colore ha l'aria che vela e modifica i colori in lontananza di un panorama". Il corso della durata di 4 incontri è rivolto a bambini dai 7 agli 11 anni e si terrà (PROPOSTA 1) il mercoledì pomeriggio al Centro Sociale di Dogana mentre (PROPOSTA 2) il giovedì al Centro Sociale di Fiorentino. L'orario del corso è dalle ore 16:15 alle ore 17:45 ed il costo per le 4 lezioni è di € 20 materiale escluso. Per iscrizioni contattare il Centro Sociale di Dogana tel n. 0549 885518

Centro Sociale di Dogana e Centro Sociale di Fiorentino