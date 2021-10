Corso di ricerca resti umani e tracce ematiche

Siamo le Unità Cinofile da Soccorso della Repubblica di San Marino, Associazione di Volontariato, che si occupa di formare ed addestrare le Unità Cinofile da Soccorso in superficie e sotto macerie. In data 23-24 ottobre si svolgerà la prima dei 4 weekend del Corso per Cani da Ricerca su Resti Umani e Tracce Ematiche. Tutor del corso i docenti della Detection Dogs Ticino, associazione Svizzera venuta alla ribalta per aver effettuato ricerche a Novellara, in Piemonte ed a Bolzano. Saranno presenti al corso Unità Cinofile da tutte le parti d’Italia, proprio per la peculiarità dei materiali utilizzati durante le giornate formative, infatti non si useranno materiali di sintesi. I cani da ricerca in superficie e macerie sono addestrati per ricercare l’odore della persona viva, o deceduta da poco tempo. Quando ci troviamo di fronte a persone decedute il cane da soccorso non riesce ad individuare il cadavere in quanto la sua formazione è basata sulla ricerca dell’odore umano “vivo” mentre la decomposizione del corpo modifica totalmente l’odore. Le statistiche dicono che spesso le persone scomparse non vengono ritrovate nell’immediato ma dopo anni e anni in maniera fortuita. L'impiego dei cani può essere efficace anche temporalmente molto distante dagli eventi che hanno portato alla scomparsa del soggetto, e saranno in grado di trovare resti umani sepolti come risultato di un crimine, resti umani sepolti a seguito di disastri naturali, resti umani nascosti sulla superficie, cadaveri sommersi in acque interne (fiumi, laghi). Inoltre a livello forense sono appositamente addestrati per localizzare sangue e possono aiutare altre tecniche più riconosciute nella ricerca di prove biologiche sulla scena di un crimine.



Rosa Fiore Il Presidente