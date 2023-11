Corso sulla sicurezza stradale "Conosci la tua Strada" CFP

Corso sulla sicurezza stradale "Conosci la tua Strada" CFP.

Lunedì 20 dicembre 2023 è iniziato, per tutti gli allievi del Centro di Formazione Professionale, il corso sulla sicurezza stradale “Conosci la tua Strada”, organizzato in collaborazione con il CEMEC – Centro Europeo Medicina delle Catastrofi. Le lezioni, suddivise in 3 incontri, saranno multidisciplinari ed effettuate dalla Polizia Civile, dalla Gendarmeria e dal personale medico dell’ISS che incontreranno tutte le classi per parlare delle tematiche legate alla Sicurezza Stradale: la percezione del rischio e dei pericoli della strada, i rischi alla guida dopo l’assunzione di stupefacenti, le responsabilità giuridiche e penali delle varie infrazioni, le conseguenze di comportamenti avventati sulla integrità del corpo, il primo soccorso. L’obiettivo è quello di fornire ai ragazzi gli strumenti per analizzare i rischi, spesso sottovalutati, dei vari comportamenti alla guida, di fare le scelte giuste rendendoli consapevoli delle conseguenze, stimolando la riflessione sulla convivenza civile e responsabile e provare a rendere le strade più sicure per tutti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: