Costa edutainment: Disponibilità a riprendere il dialogo con le organizzazioni sindacali

La direzione del gruppo Costa Edutainment accoglie con stupore la notizia del pacchetto di 8 ore di sciopero annunciato dalle organizzazioni sindacali Filcams Cgil di Rimini e Fisascat Cisl della Romagna in data odierna per i lavoratori dei quattro parchi gestiti dal gruppo in Romagna, considerando la presenza di un tavolo di trattativa che l’azienda riteneva e ritiene ancora aperto. L’ annuncio avviene a poco più di un mese dal verificarsi di una situazione catastrofica cui l’intero territorio romagnolo, compresi i parchi del Gruppo, ha dovuto far fronte con danni materiali e in termini di minor affluenze turistiche proprio all’avvio dell’alta stagione, e nel pieno di un tavolo di trattativa iniziato il 25 Maggio 2023 e al quale l’azienda si è seduta con apertura e disponibilità a dialogare. I risultati registrati dall’azienda nell’anno 2022 sono stati positivi ma vanno tuttavia contestualizzati in un’ottica più ampia che guardi sia ai due anni di pandemia con importanti perdite e indebitamento per il Gruppo, sia alla più recente alluvione e ai suoi effetti negativi, ancora non conclusi, in termini di presenze e introiti, per tutta la Riviera romagnola. Sia al futuro sul quale, pur auspicando e lavorando affinché il trend positivo e di crescita si mantenga, è necessario attendere i risultati dell’attuale e dei prossimi esercizi economici. La Direzione di Costa Edutainment rinnova la propria disponibilità e volontà di riprendere il dialogo con le organizzazioni sindacali, confidando nella possibilità di addivenire ad una soluzione che possa contemperare gli interessi di tutte le parti.

Comunicato stampa

Costa Edutainment