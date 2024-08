Costituita l’associazione scientifica sammarinese in Emergenze-Urgenza

Il Direttore della UOC Pronto Soccorso e Degenza Breve dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, Alessandro Valentino, è lieto di annunciare la costituzione del “Gruppo Emergenza-Urgenza Sammarinese” (GEUS), associazione scientifica senza scopo di lucro che opererà nella Repubblica di San Marino. Fanno parte della nuova realtà medici, infermieri, autisti-soccorritori, operatori di centrale 118 ed è aperta alla partecipazione di qualsiasi altra figura professionale che operi nel settore dell’emergenza- urgenza. Il GEUS, recita lo Statuto, è un’organizzazione volontaria, di utilità sociale, libera, indipendente, apartitica ed apolitica. “L'obiettivo – spiega il neo presidente, Alessandro Valentino – è quello di accrescere le conoscenze scientifiche di tutte le figure professionali impegnate nell’ambito dell’emergenza-urgenza migliorando così, con finalità di utilità sociale, il servizio offerto alla popolazione. Il GEUS – aggiunge Valentino, che ricopre anche l’incarico di Direttore della UOC di Pronto Soccorso e Degenza Breve dell’Ospedale di Stato della Repubblica di San Marino - nasce dalla necessità di fare squadra, nel settore dell’emergenza-urgenza, in modo da elevare le competenze e le conoscenze scientifiche di tutte e tutti le figure professionali che lavorano in questo delicato settore. La nostra attività non riguarderà solo il personale sanitario, ma andremo tra la gente, a spiegare attraverso incontri con la popolazione sammarinese quello che è il nostro lavoro. Approfitto dell’occasione per ringraziare a nome di tutto il Consiglio Direttivo del GEUS lo studio legale Selva, che ha consentito la costituzione di questa associazione scientifica, seguendoci con dedizione”. Gli obiettivi principali del GEUS includono: favorire la formazione e le conoscenze scientifiche nell’ambito dell’emergenza-urgenza, la collaborazione con altri enti ed istituzioni, sia all'interno che all'esterno della Repubblica, incrementare le conoscenze scientifiche attraverso l'emissione di raccomandazioni, linee di indirizzo, buone pratiche cliniche e linee guida, anche mediante pubblicazioni, il promuovere l’educazione sanitaria nel settore dell’emergenza-urgenza, anche attraverso incontri con la popolazione sammarinese, migliorare continuamente la qualità della gestione del paziente critico e soprattutto progettare ed erogare corsi di formazione, convegni e congressi, anche a carattere internazionale, nel campo dell’emergenza-urgenza. Il Consiglio Direttivo del GEUS è composto da: Eleonora Chiaruzzi, Gian Marco Gatti, Lucia Macherozzi, Chiara Manuzzi, Maria Pia Mosca, Michele Sarti, Clelia Tini e Alessandro Valentino. “Il GEUS riflette lo spirito di collaborazione e dedizione che caratterizza il nostro sistema sanitario – afferma il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale Mariella Mularoni -. Il loro impegno nel formare e aggiornare continuamente il personale coinvolto nell’emergenza-urgenza è un valore aggiunto inestimabile per la nostra comunità. L'educazione sanitaria e la diffusione delle buone pratiche tra la popolazione sono elementi cruciali per un sistema sanitario moderno ed efficace. Siamo orgogliosi di sostenere questa iniziativa e auspichiamo una stretta collaborazione tra il GEUS e le istituzioni sanitarie del nostro Paese”. “Ottima notizia quella della formalizzazione dell’Associazione Scientifica "GEUS", generata dalla volontà del Direttore Valentino e di altri professionisti del settore, tutti dipendenti dell'ISS, che ringrazio – afferma il Direttore Generale dell’ISS Francesco Bevere -. La condivisione di competenze e l’incremento delle conoscenze nel settore dell’emergenza-urgenza, attraverso un continuo scambio culturale nell'ambito di una associazione scientifica di professionisti direttamente impegnati sul campo, sono essenziali per garantire un servizio sempre più al passo con l'innovazione tecnico- specialistica e operativa. Per queste ragioni siamo certi che GEUS contribuirà significativamente anche a migliorare la qualità delle cure offerte ai cittadini sammarinesi e a fornire un suo contributo tecnico-specialistico nei contesti associativi internazionali. Complimenti ed auguri al Presidente dell'Associazione e al Comitato Direttivo per questa brillante iniziativa".



cs Iss