Costituito il Comitato titolari Cassette Sicurezza BSM

Nella serata del 27.05.2026 presso la Sala del Castello di Borgo Maggiore, a seguito della presentazione dell'iniziativa da parte dei promotori, è stato deciso di costituire il gruppo per tutelare, in maniera congiunta e coordinata, i soggetti danneggiati dal furto avvenuto al caveau delle cassette di sicurezza di Banca di San Marino. Nello specifico è stato deciso di affidare l’incarico ad un legale per porre in essere tutte le azioni necessarie in ogni sede per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e supportare gli aderenti con riferimento al procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di San Marino. Per chi fosse interessato a partecipare e prendere parte alle iniziative si suggerisce nuovamente di scrivere all'indirizzo mail: comitatocassettebsm@gmail.com.













