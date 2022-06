Costituito ufficialmente l’Ordine professionale degli Infermieri e degli Infermieri Pediatrici

Pubblicato oggi lo Statuto ufficiale. Uno strumento che permetterà ai professionisti sammarinesi di usufruire delle possibilità formative nella vicina Italia, accrescendo così le proprie competenze.

Era stato annunciato in conferenza stampa dai Segretari di Stato Roberto Ciavatta e Massimo Andrea Ugolini il 12 maggio, per celebrare in maniera significativa la Giornata Internazionale dell'Infermiere. Con la pubblicazione ufficiale dello Statuto, avvenuta questa mattina, viene costituito ufficialmente l’Ordine professionale degli Infermieri e degli Infermieri Pediatrici della Repubblica di San Marino.

Lo strumento giuridico, oltre a dare dignità deontologica a una professione quanto mai decisiva nella lotta alla pandemia e nel funzionamento dei sistemi ospedalieri, permetterà l’iscrizione a tutti i diplomati o laureati nella qualità di infermiere o di infermiere pediatrico sulla base di titolo di studio abilitante riconosciuto dall’Ordinamento Sammarinese di accrescere le proprie competenze, potendo iscriversi a tutti i corsi specialistici attivi nella vicina Italia.

Nello Statuto, composto da 41 articoli, vengono così sanciti i requisiti d’iscrizione all’Albo, i diritti e doveri di chi pratica la professione in territorio sammarinese, la creazione del Registro Infermieri non Residenti, gli organi di cui l’Ordine sarà costituito, competenze e poteri, prevedendo l’istituzione di un’Assemblea, un Presidente, il Consiglio e il Collegio dei Revisori dei Conti.

Un passo avanti per la Repubblica di San Marino che “con colpevole ritardo – ha commentato il Segretario per la Sanità – fornisce dignità e prospettiva a questa fondamentale professione. L’impegno di questo Governo nel valorizzare questo mestiere, è evidente negli atti realizzati, a partire dalla stabilizzazione delle figure professionali all’interno dell’ISS degli anni 2020 e 2021 oltre che ai numerosi incontri con l’Università di San Marino e i vicini atenei italiani per creare in Repubblica nuovi percorsi formativi e per reclutare nuove risorse per il nostro sistema sanitario”.

Soddisfatto il Vice-Presidente dell’Associazione Infermieristica Sammarinese, Andrea Ugolini: “Si è portato a compimento un grande lavoro iniziato alcuni anni addietro e che ha avuto un'accelerata grazie a questa Segreteria ed a questo Governo. Con questo strumento giuridico si potranno riaprire le porte per una formazione continua sia dentro che fuori il nostro territorio, formazione che è sempre più la pietra miliare su cui si basa la nostra professione"”.



Comunicato stampa

Segreteria Sanità

