OSLA-USOT Costituzione della Confederazione degli Operatori Economici

Costituzione della Confederazione degli Operatori Economici.

Persone, idee e voglia di fare. È con questo spirito che dall’iniziativa di OSLA e USOT nasce la Confederazione Operatori Economici (COE), una realtà pronta ad interpretare le esigenze delle imprese e dei tanti professionisti che necessitano di un’adeguata rappresentanza, pensata per dare risposte a un mondo strategico per l’economia del nostro Paese. Le crisi, che in questo ultimo decennio, hanno colpito in particolare il sistema bancario e finanziario, le ripercussioni economiche provocate dalla pandemia da COVID-19 e da ultimo il conflitto fra Ucraina e Russia hanno avuto conseguenze dirette anche sull’economia reale comportando la scomparsa di diverse attività. Un “effetto domino” che ha coinvolto gli imprenditori e - di conseguenza - i lavoratori e loro famiglie. Uno scenario delicato e complesso - già da diversi anni – che ha fatto maturare in USOT e OSLA la consapevolezza che è più efficace collaborare per il raggiungimento di obiettivi comuni, a favore delle piccole e medie imprese rappresentate, pur nel pieno rispetto delle singole autonomie. Il nostro progetto parte proprio da questa consapevolezza. Una Confederazione che, nel suo essere profondamente moderna, democratica e inclusiva, potrà guardare al futuro nella certezza di essere al passo con i tempi e fornire risposte concrete ai suoi aderenti, facendo tesoro delle esperienze e della professionalità di tutti. È fondamentale riportare l’attenzione sulla rappresentanza imprenditoriale al fine di interpretarne e descriverne le tendenze in termini di identità, di assetti organizzativi e di funzioni, svincolandoci dalla visione secondo la quale l’associazionismo imprenditoriale si configura come un fenomeno di risposta all’organizzazione collettiva dei lavoratori ed al conflitto industriale. In questi anni la rappresentanza imprenditoriale sta vivendo mutamenti sostanziali e nuove sfide, causati da un’economia sempre più globale, digitale e disintermediata; è il momento di cambiare la propria mission, verso nuove e moderne funzioni. Imprenditori della micro, piccola e media impresa, del terziario avanzato, liberi professionisti e lavoratori autonomi possono associarsi ad OSLA o ad USOT e beneficiare dei servizi offerti dalla Confederazione.

cs Il Presidente OSLA Il Presidente USOT Monica Bollini Luigi Sartini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: