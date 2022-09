“Costruttori di comunità nei cantieri della vita”. Il lancio dell’anno pastorale nella Diocesi di San Marino-Montefeltro

Domani, domenica 25 settembre, dalle ore 16 alle ore 18, oltre 200 persone provenienti da tutte le parrocchie della Diocesi di San Marino-Montefeltro sono attese nella chiesa Cattedrale di Pennabilli attorno a Sua Eccellenza Mons. Andrea Turazzi. Il motivo è l'avvio dell'Anno pastorale 2022/2023. Infatti, alla presenza di sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose, Mons. Andrea conferirà il “Mandato” agli operatori pastorali impegnati nei diversi ambiti del servizio (caritas, catechesi, liturgia, cammino sinodale…), inviati per la missione dell’evangelizzazione e l’animazione nelle comunità. Il tema è centrato sulla comunione: “Costruttori di comunità nei cantieri della vita”. Eccezionalmente quest’anno, il Vescovo Andrea ha esteso l’invito ai referenti dei Gruppi Sinodali, organi che si sono messi in ascolto della gente e del territorio, anche di chi non prende abitualmente la parola. Riguardo a questo appuntamento, Monsignor Andrea ha dichiarato: «Sarà una santa assemblea per il ‘‘Mandato’’ e per la consegna del Programma Pastorale 2022/2023, ma sarà soprattutto un’assemblea di preghiera: invocazione allo Spirito Santo, adorazione eucaristica in sintonia col Congresso Eucaristico Nazionale di Matera e canto del Vespro in unità con tutta la Chiesa». Dopo i mesi estivi, questo incontro segnerà ufficialmente la ripresa delle varie attività pastorali e sociali.

