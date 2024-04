Costruzione di robot: il 29 aprile a Cesena un interessante laboratorio per alunni della Scuola Primaria

Per iniziativa di Romagna Tech, ente gestore di Casa Bufalini, in collaborazione con CRIAD Robotix, unità operativa di Ser.In.Ar., si svolgerà lunedì 29 aprile a Cesena presso la stessa Casa Bufalini (via Masini, 16) un’interessante e innovativa iniziativa dal titolo “Crea il tuo Robot: Laboratorio di robotica con i sistemi LEGO ” riservato agli alunni della Scuola Primaria. Il laboratorio è suddiviso in due momenti diversificati per età: dalle 15,00 alle 16,30 verrà proposto ai bambini di 1a e 2a elementare, mentre dalle 16,30 alle 18,00 a quelli di 3a, 4a e 5a. Si tratta di una stimolante opportunità offerta ai bambini, tramite l’utilizzo di Lego WeDo 2.0, un sistema che favorisce la logica, sviluppa la capacità di problem solving, il lavoro di gruppo e le competenze digitali. Il laboratorio rappresenta un primo approccio alla robotica: con il supporto del docente Simone Romagnoli (Criad Robotix – Ser.In.Ar.) gli alunni avranno la possibilità di imparare a programmare e costruire robot rotanti, robot esploratori, robot superveloci con sensori in grado di accorgersi quando ci si avvicina a loro.

Per iscrizioni, inviare una e mail a info@casabufalini.it

