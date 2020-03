COVID-19 AASS continua la sanificazione straordinaria dei centri urbani

Prosegue l’impegno dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici per continuare ad offrire i propri servizi alla cittadinanza seppur nel rispetto delle nuove norme adottate dal Governo sammarinese e dalle autorità sanitarie per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19. Continua infatti l’attività di sanificazione dei centri urbani con apposita spazzatrice stradale e con un mezzo di bonifica ambientale per il trattamento di strade e componenti urbane quali portici, marciapiedi, perimetro dei centri commerciali nonché dei cassonetti stradali. L’attività è programmata con cadenza giornaliera secondo schemi stabiliti dalla Servizio di Protezione Civile e da AASS ed effettuata in via prioritaria nelle ore notturne. Sono utilizzati prodotti sanificanti alle concentrazioni indicati dal Ministero della Sanità Italiano.

