Covid-19, Comune di Rimini: si riorganizza il trasporto pubblico locale Riduzioni delle linee e delle frequenze su tutto il territorio provinciale. Anche il Metromare tra i servizi momentaneamente sospesi

Covid-19, Comune di Rimini: si riorganizza il trasporto pubblico locale.

Il trasporto pubblico locale si riorganizza alla luce dell’ultima ordinanza firmata ieri sera dal presidente della Regione Stefano Bonaccini focalizzata sul contenimento della diffusione del Covid-19 sul territorio provinciale di Rimini. Il punto 11 dell’ordinanza si dispone nello specifico la “riprogrammazione temporanea del servizio di trasporto pubblico locale con eventuale soppressione delle corse o rimodulazione degli orari da parte dell'agenzia AMR in accordo con l'operatore di trasporto, garantendo i livelli essenziali di mobilità pubblica e limitatamente al territorio provinciale di Rimini”. “Un provvedimento – spiegano gli assessori alla mobilità Roberta Frisoni e alle partecipate Gian Luca Brasini – che si pone come obiettivo di fondo quello di ridurre e controllare la mobilità delle persone sul territorio, nello spirito dell’ordinanza, fatta salva la volontà di garantire un servizio a chi deve necessariamente spostarsi per i motivi di lavoro o di improrogabile necessità. Partendo da questo presupposto e nell’ottica di ottimizzare il servizio anche in considerazione della riduzione già avvenuta nell’utilizzo del servizio di trasporto pubblico, riduzione che si accentuerà conseguentemente agli ultimi provvedimenti presi dalla Regione, si sta lavorando per riorganizzare orari e servizi dell’intera rete di trasporto provinciale. Un lavoro svolto in accordo con la Provincia, con l’Agenzia della Mobilità Romagnola e con il gestore del servizio. In questo quadro è prevista momentaneamente anche la sospensione delle corse operate dal Metromare, mentre Start nelle prossime ore comunicherà le ulteriori modifiche ai collegamenti sull’intero territorio”.

c.s. Comune di Rimini

I più letti della settimana: