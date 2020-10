Covid-19, l’ISS garantisce tamponi nei bambini entro 24 ore

La malattia da Covid-19, come noto, può colpire le persone a qualsiasi età, sia adulti che bambini. E proprio per tali ragioni, l’Istituto per la Sicurezza Sociale ha predisposto varie procedure di intervento e istruzioni operative, compreso l’ambito pediatrico.

Nello specifico le misure previste servono a identificare celermente i vari responsabili in tutte le fasi di intervento e quali prassi adottare. Nel caso, quindi, di infezione dal virus Sars-CoV-2 in un bambino, ad attivarsi subito, già dal momento del tampone, è il Servizio di Pediatria.

L’esecuzione del test molecolare avviene entro 24 ore dal sospetto, ed è eseguito in ambito ospedaliero da parte del personale della Pediatria, che ha anche il compito di seguire le varie fasi successive.

La malattia da Covid-19 nei bambini si presenta spesso in modo asintomatico, anche se in alcuni casi può presentare delle manifestazioni febbrili o evolvere in un quadro clinico più ampio.

Dall’inizio della pandemia sono in totale 30, gli assistiti residenti a San Marino e rientranti nella fascia di età tra 0 e 14 anni che sono risultati positivi al nuovo coronavirus, pari al 3,9% del totale generale di tutti gli infetti. Nella maggior parte dei casi si è trattato di pazienti asintomatici o con sintomi lievi. In un caso tuttavia, nella primavera scorsa, si è reso necessario il ricovero all’ospedale “Infermi” di Rimini.

Nell’ultimo mese sono due i casi registrati di infezione in assistiti di età pediatrica, a fronte di oltre 150 tamponi effettuati dall’inizio di settembre da parte del Reparto di Pediatria.

Nel recente caso di positività di un bambino di 3 anni, frequentante la Scuola dell’Infanzia, il personale ISS ha subito sottoposto a tampone molecolare anche tutti i bambini e il personale docente e non docente entrati in contatto con lui. In totale si è trattato di 39 tamponi, di cui 32 a minori e 7 ad adulti, eseguiti venerdì scorso nell’arco di un paio d’ore e che hanno dato tutti esito negativo.



