Covid-19: Lions Club San Marino dona 10mila euro all'Iss

Il Lions Club San Marino – Undistricted ha provveduto ad erogare la complessiva somma di 10.000,00 euro in favore dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, al fine di contribuire nella lotta al Coronavirus. In un momento così difficile per San Marino, è importante l’aiuto di tutti e il nostro Club ha voluto fortemente fare la sua parte, grazie al prezioso contributo dei nostri soci. Ma il nostro più caloroso ringraziamento va soprattutto alle Autorità, ai medici ed al personale sanitario e della protezione civile, nonché a tutti gli operatori impegnati nell’affrontare l’emergenza sanitaria.

c.s. Lions Club San Marino

