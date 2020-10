Covid-19, Ricci (Sindaco di Pesaro): «Dobbiamo tenere alta la guardia, scarichiamo l’applicazione Immuni»

Saranno mesi difficili di convivenza con il virus, per questo «Va mantenuta alta la guardia. Ricordiamo sempre utilizzo della mascherina, il distanziamento, lavaggio frequente delle mani, ma anche quella di scaricare l'applicazione "Immuni"». Il sindaco di Pesaro lancia l’appello su Facebook, «Immuni è strumento importante perché facilita il contact tracing. È facoltativo, ma oggi più che mai è impegno morale di tutti scaricare l'applicazione e partecipare a questo programma. I dati diventano anonimi. La geolocalizzazione resta disattiva ma scaricando la app si dà la possibilità al nostro sistema di prevenzione di essere più efficiente». Immuni è infatti un’applicazione per aiutare a combattere l’epidemia da Covid-19. Utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici.

Questo il link per scaricare l’applicazione: https://www.immuni.italia.it/

Comunicato stampa

Comune di Pesaro

