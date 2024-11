CoviviArte: artisti di San Marino e non solo in una rassegna che unisce cultura, musica e convivialità

Arte e convivialità, è il binomio che offre la rassegna ConviviArte in corso al Podere Lesignano, costruita su una formula inedita quanto efficace: AMA, ovvero un Autore, un Musicista, un Artista di arti figurative. Arte da vivere, quindi, in uno spazio a disposizione di tutta la comunità, sia sammarinese che delle zone limitrofe, dove si incontrano cultura e voglia di stare insieme. Un luogo di diffusione della cultura dove si intrecciano relazioni tra i partecipanti e si condivide tutto: musica, arte, idee ed esperienze, oltre che buon cibo, in una atmosfera amichevole e rilassata. Tanti gli artisti, sammarinesi e non solo, che ogni due giovedì si avvicendano al Podere Lesignano in questo programma di incontri. Il prossimo appuntamento è in calendario giovedì 27 aprile a partire dalle 18.30 con Massimo Rastelli (Autore), Elisa Massari (Musicista), Fausto Novelli (Artista). Massimo Rastelli presenterà le sue opere, entrambe pubblicate da AIEP Editore: “Il genio Capicchioni”, costruttore sammarinese di violini conosciuto e apprezzato in tutto il mondo, premiato nel 1937 al Concorso per il bicentenario della morte di Antonio Stradivari, e “Manuel Poggiali Storia di un campione”. Un volume, quest'ultimo, che racconta la sua vicenda umana: le vittorie, le sconfitte, i successi e la crisi, le persone che gli sono state vicine e chi è mancato, il precoce ritiro dalle gare. Elisa Massari, in arte Mamafree, cantante e cantautrice, delizierà i presenti con chitarra e voce, esibendosi in ballate acustiche, ritmi incalzanti tra il reggae e il latino, ma anche in brani blues e rock anni '90 rivisitate in altro stile. Mamafree suona e canta da più di 20 anni, tra pezzi originali, cover e improvvisazioni, mettendo insieme cuore e desiderio di libertà. Fausto Novelli, pittore, musicista, scrittore, editore, investigatore del possibile, è autore del libro “Manuale del Risveglio”, una raccolta di piccole folgoranti intuizioni che guidano alla ri-scoperta del potere del fare della propria vita un’opera d’arte. Quella sera realizzerà un'opera in serigrafia dedicata a Frida Kahlo, che sarà offerta in regalo al vincitore di una apposita lotteria. Le serate di ConviviArte sono organizzate da Francesco e Stefania del Podere Lesignano (via dei Dativi n. 73 Lesignano RSM); per partecipare è necessaria la prenotazione, telefonando al n. 331 4083542. Gli appuntamenti successivi sono in programma l'11 e il 25 Maggio. Podere Lesignano.

cs CoviviArte