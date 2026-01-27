CPO: al via il corso gratuito dedicato all’educazione finanziaria e all’indipendenza economica delle donne

La Commissione per le Pari Opportunità della Repubblica di San Marino esprime il proprio patrocinio e sostegno al corso “Finanze al Femminile: Libertà e Consapevolezza”, un’iniziativa dedicata all’educazione finanziaria e alla promozione dell’indipendenza economica delle donne, organizzata dall’Unione Donne Sammarinesi in collaborazione con la Banca Centrale della Repubblica di San Marino e l’Università degli Studi della Repubblica di San Marino. Il corso, gratuito e a frequenza libera, si svolgerà presso la Sala Montelupo di Domagnano, nei mesi di gennaio–marzo 2026, con incontri serali programmati alle ore 20:30, e si propone di offrire strumenti concreti per accrescere la consapevolezza finanziaria, rafforzare l’autonomia economica e prevenire situazioni di vulnerabilità, anche in relazione ai fenomeni di violenza di genere. Il programma prevede quattro appuntamenti tematici:

• 28 gennaio: Autonomia economica e prevenzione della violenza di genere

• 11 febbraio: Pianificazione finanziaria e tutele dei risparmiatori a San Marino

• 25 febbraio: Conto corrente, sicurezza informatica e pagamenti elettronici

• 18 marzo: I finanziamenti bancari e l’ABC degli investimenti La Commissione per le Pari Opportunità patrocina e sottolinea l’importanza di iniziative come questa, che contribuiscono a promuovere pari diritti e pari opportunità attraverso la conoscenza e l’accesso consapevole agli strumenti economico-finanziari, elementi fondamentali per l’autodeterminazione e la piena partecipazione alla vita sociale ed economica. Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito www.unionedonnessammarinesi.org o utilizzare il QR code presente nella locandina ufficiale.

