CRAD Cassa di Risparmio: Viva la Romagna, viva C.A.B. TER.RA

Il Circolo Ricreativo Aziendale Dipendenti di Cassa di Risparmio ha promosso un'iniziativa straordinaria di sostegno e solidarietà, un gesto che unisce l’amore per la Romagna e l'ammirazione per chi, nei momenti di crisi, dimostra un impegno eccezionale.

Tutti ricordiamo purtroppo l'alluvione che ha colpito la nostra amata Romagna la scorsa primavera. In quel momento critico, la Cooperativa Agricola C.A.B. TER.RA ha compiuto un atto di altruismo senza pari, accettando di allagare i propri terreni e mettendo a repentaglio le loro colture pur di garantire la protezione del prezioso patrimonio storico e culturale di Ravenna.

Noi, come CRAD, abbiamo deciso di sostenere questa cooperativa in modo diretto e tangibile. In collaborazione con C.A.B TER.RA, abbiamo organizzato l'acquisto delle migliori mele di stagione.

Anziché promuovere una raccolta fondi da destinare alla popolazione colpita dall’alluvione, il CRAD, ha voluto sostenere in maniera diretta una realtà che sta ancora aspettando i ristori promessi che tardano ad arrivare.

Con l’acquisto di quasi 600 kg di mele abbiamo voluto dimostrare quanto teniamo alla nostra Romagna e quanto abbiamo apprezzato gli sforzi straordinari della Cooperativa C.A.B. TER.RA.

Siamo molto orgogliosi di aver promosso questa meravigliosa iniziativa di sostegno per dimostrare quanto sia forte il legame, quanto amiamo la nostra terra e dando dimostrazione di ciò che siamo disposti a fare per sostenerci a vicenda nei momenti di bisogno.

**VIVA LA ROMAGNA, VIVA C.A.B. TER.RA!**



Comunicato stampa

CRAD - Circolo Ricreativo Aziendale Dipendenti di Cassa di Risparmio